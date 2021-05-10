Симонян: хотел бы видеть в «Спартаке» Черчесова. Он — тренер сборной

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян рассказал, кого хотел бы видеть на посту главного тренера красно-белых.
«Кого бы хотел видеть тренером «Спартака»? Если выбирать из бывших спартаковцев, то Черчесова. Он — тренер сборной. Разве его просто так назначили на эту должность? Этот человек имеет принцип понимания игры и требовательность высшей степени», — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ранее заявил, что по окончании нынешнего сезона московский клуб покинет не только главный тренер Доменико Тедеско, а весь тренерский штаб. Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом.
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