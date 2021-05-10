Посол Аргентины в России прибыл на матч «Спартак» — «Химки»

Посол Аргентины в России Эдуард Суайн приехал на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки». Дипломат признался, что у себя на родине поддерживает футбольный клуб «Ривер Плейт».

«Это мой первый поход на футбол здесь. Понсе? Очень классный футболист, хороший нападающий. Думаю, он может хорошо себя проявить на Олимпиаде. Это будет хорошо для него. В Аргентине я поддерживаю «Ривер Плейт». Те же цвета, что и у «Спартака». Для Мистера Лаврова у меня футбольных подарков нет», — передаёт слова Суайна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» примет «Химки». Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начало игры — в 19:00 мск.

На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция и текстовая онлайн-трансляция матча «Спартак» — «Химки».