«Красно-белый навсегда». Эменике поблагодарил «Спартак» за поздравление с днём рождения
Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике поблагодарил клуб за поздравление с днём рождения. Сегодня нигерийскому футболисту исполнилось 34 года, пресс-слжуба красно-белых поздравила его в социальных сетях.
«Большое спасибо за любовь! Красно-белый навсегда», — написал Эменике в истории своего «инстаграма», прикрепив скриншот поздравления «Спартака».
Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из «Фенербахче». Сумма трансфера составила примерно € 10 млн. В составе красно-белых Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата России. За московскую команду форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в турецкий клуб. В настоящее время нигериец пребывает в статусе свободного агента.
«Спартак» поздравил Эммануэля Эменике, назвав его покорителем «Локомотива»
Рекомендуем вам
- 10 мая 2021
-
19:01
-
18:54
-
18:47
-
18:38
-
18:29
-
18:29
-
18:27
-
18:19
-
18:14
-
18:03
-
17:52
-
17:46
-
17:28
-
17:26
-
17:15
-
17:13
-
17:08
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:47
-
16:30
-
16:18
-
16:13
-
16:13
-
16:00
-
15:57
-
15:51
-
15:49
-
15:47
-
15:37
-
15:23
-
15:15
-
14:57
-
14:40
Партнерский контент
Рекомендуем вам