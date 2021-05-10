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«Красно-белый навсегда». Эменике поблагодарил «Спартак» за поздравление с днём рождения

«Красно-белый навсегда». Эменике поблагодарил «Спартак» за поздравление с днём рождения
Футбол / РПЛ 0

Бывший нападающий московского «Спартака» Эммануэль Эменике поблагодарил клуб за поздравление с днём рождения. Сегодня нигерийскому футболисту исполнилось 34 года, пресс-слжуба красно-белых поздравила его в социальных сетях.

«Большое спасибо за любовь! Красно-белый навсегда», — написал Эменике в истории своего «инстаграма», прикрепив скриншот поздравления «Спартака».

Эменике перешёл в «Спартак» в 2011 году из «Фенербахче». Сумма трансфера составила примерно € 10 млн. В составе красно-белых Эммануэль стал серебряным призёром чемпионата России. За московскую команду форвард выступал до 2013 года, после чего вернулся в турецкий клуб. В настоящее время нигериец пребывает в статусе свободного агента.

«Спартак» поздравил Эммануэля Эменике, назвав его покорителем «Локомотива»
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