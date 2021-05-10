Футболисты «Спартака» вышли на матч с «Химками» в футболках с Тедеско

Футболисты «Спартака» вышли на матч с «Химками» в футболках с изображением главного тренера команды Доменико Тедеско, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

На футболках написано: «Фанаты Спартака страстные и эмоциональные — мне это очень нравится». Это цитата Тедеско. Фото опубликовано в «Твитере» «Спартака».

Матч с «Химками» станет последним домашним матчем «Спартака» в нынешнем сезоне.

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ранее заявил, что по окончании нынешнего сезона московский клуб покинет не только главный тренер Доменико Тедеско, а весь тренерский штаб. Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом.