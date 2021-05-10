«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Эдинсоном Кавани

«Манчестер Юнайтед» официально объявил о продлении контракта с нападающим Эдинсоном Кавани.



Как сообщает официальный «твиттер»-аккаунт манкунианцев, срок нового соглашения с 34-летним уругвайцем рассчитан до 30 июня 2022 года.

Фотографию можно увидеть на странице «МЮ» в "Твиттере".

Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в октябре прошлого года на правах свободного агента из «Пари Сен-Жермен», за который выступал на протяжении семи лет. До этого он играл за «Наполи», «Палермо» и родной «Данубио». В нынешнем сезоне форвард провёл 23 матча в английской Премьер-лиге, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

В начале весны сообщалось, что уругвайский нападающий не смог акклиматизироваться к жизни в Англии и намерен вернуться в Южную Америку.