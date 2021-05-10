Недвед: Пирло, безусловно, останется в «Ювентусе». И Роналду тоже

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о будущем в клубе нападающего команды Криштиану Роналду и главного тренера Андреа Пирло.
«У «Ювентуса» сейчас есть некоторые трудности, это нормально. Мы будем бороться до конца. Пирло, безусловно, останется. И Роналду тоже», — цитирует Недведа Sport Mediaset.
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 0:3. Счёт в матче был открыт на 45+1-й минуте, гол в раздевалку забил атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас. На 78-й минуте гости удвоили преимущество — Анте Ребич ювелирно попал в «девятку» ворот соперника ударом со средней дистанции. Но россонери не остановились и на этом. На 82-й минуте Фикайо Томори забил третий гол гостей, доведя дело до разгрома. Финальный свисток арбитра зафиксировал уверенную победу «Милана».
«Милан», набрав 72 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Ювентус» (69) — на пятом месте за три тура до конца сезона.
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