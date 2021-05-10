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«МЮ» усилил безопасность в преддверии перенесённого матча с «Ливерпулем»

«МЮ» усилил безопасность в преддверии перенесённого матча с «Ливерпулем»
Футбол / Англия 0
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«Манчестер Юнайтед» принял меры по усилению безопасности вокруг и на стадионе «Олд Траффорд» на фоне призывов болельщиков принять участие в очередной акции протеста в преддверии перенесенного матча 34-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Как сообщает Sky Sports, анонимная группа болельщиков «МЮ» призывает как можно больше людей собраться за пределами стадиона в четверг, 13 мая, незадолго до начала матча с «Ливерпулем». В настоящее время на «Олд Траффорд» устанавливаются более прочные заграждения и барьеры.

Матч 34-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» должен был пройти 2 мая, но был перенесён после того, как протестующие фанаты манкунианцев ворвались на стадион «Олд Траффорд», а позже и вовсе собрались на поле. Подобными акциями фанаты «МЮ» выражают своё недовольство семьёй Глейзеров, владельцами контрольного пакета акций «красных дьяволов». Очередным катализатором напряженности стало самовольное решение Глейзеров включить «Манчестер Юнайтед» в число участников Европейской Суперлиги.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» намечен на четверг, 13 мая. Начало встречи — в 22:15 мск.

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