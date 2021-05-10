Карпин — о поражении в матче с «Уралом»: сказал, что нужно поменять всех и тренера
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:1).
«Мы «не приехали» на игру. На первый тайм. В раздевалке сказал, что нужно поменять всех и главного тренера, если так можно было бы сделать. Замены как-то встряхнули игру. Второй тайм был лучше первого.
Была проблема с мотивацией? Согласен, на то ряд причин. Однако у «Урала» также нет мотивации, если смотреть на турнирную ситуацию, но вы видели, как они вышли выигрывать с первых минут», — приводит слова Карпина официальный сайт «Ростова».
«Урал», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (43) остаётся на девятой строчке.
«Урал» обыграл «Ростов» в матче 29-го тура РПЛ
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