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Судья Федотов: удаление Глушенкова — правильное, Безбородов разобрался в эпизоде

Судья Федотов: удаление Глушенкова — правильное, Безбородов разобрался в эпизоде
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Химок» Максима Глушенкова в ворота «Спартака».

«Удаление Глушенкова — правильное, Безбородов разобрался в эпизоде – это чистая красная карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Химки». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Счёт в матче на 27-й минуте открыли подмосковные «Химки». Автором гола стал арендованный полузащитник Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку». Ассистировал ему Брайн Идову. На 37-й минуте Глушенков получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. За VAR отвечает Николай Волошин, которому помогает Николай Ерёмин.

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