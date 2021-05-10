Судья Федотов: удаление Глушенкова — правильное, Безбородов разобрался в эпизоде

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с удалением полузащитника «Химок» Максима Глушенкова в ворота «Спартака».



«Удаление Глушенкова — правильное, Безбородов разобрался в эпизоде – это чистая красная карточка», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» принимает «Химки». Встреча проходит на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Счёт в матче на 27-й минуте открыли подмосковные «Химки». Автором гола стал арендованный полузащитник Максим Глушенков, права на которого принадлежат «Спартаку». Ассистировал ему Брайн Идову. На 37-й минуте Глушенков получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона.



Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. За VAR отвечает Николай Волошин, которому помогает Николай Ерёмин.