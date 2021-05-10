Сразу три английских клуба проявляют интерес к нападающему «Галатасарая»

Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Мбайе Дьян, находящийся на Туманном Альбионе на правах аренды из «Галатасарая», в следующем сезоне может продолжить выступление в английской Премьер-лиге.
По сведениям Sky Sports, «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас» включили Дьяна в список потенциальных целей на летнее трансферное окно. Руководители вышеназванных трёх клубов считают, что после вылета «Вест Бромвича» из АПЛ им будет легче договариваться как с самим нападающим, так и с «Галатасараем», которому принадлежат права на 29-летнего сенегальца.
В конце января Мбайе Дьян присоединился к «Вест Брому» на правах аренды из турецкого суперклуба. «Дрозды» прописали в арендном соглашении право первоочередного выкупа, однако после вылета из АПЛ вряд ли будут пользоваться им. Его контракт с «Галатасараем» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн.
В 15 матчах АПЛ сезона-2020/2021 Мбайе Дьян забил три гола и отдал две результативные передачи.
- 10 мая 2021
-
22:19
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:18
-
21:17
-
21:14
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:50