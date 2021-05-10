Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сразу три английских клуба проявляют интерес к нападающему «Галатасарая»

Сразу три английских клуба проявляют интерес к нападающему «Галатасарая»
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Мбайе Дьян, находящийся на Туманном Альбионе на правах аренды из «Галатасарая», в следующем сезоне может продолжить выступление в английской Премьер-лиге.

По сведениям Sky Sports, «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас» включили Дьяна в список потенциальных целей на летнее трансферное окно. Руководители вышеназванных трёх клубов считают, что после вылета «Вест Бромвича» из АПЛ им будет легче договариваться как с самим нападающим, так и с «Галатасараем», которому принадлежат права на 29-летнего сенегальца.

В конце января Мбайе Дьян присоединился к «Вест Брому» на правах аренды из турецкого суперклуба. «Дрозды» прописали в арендном соглашении право первоочередного выкупа, однако после вылета из АПЛ вряд ли будут пользоваться им. Его контракт с «Галатасараем» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн.

В 15 матчах АПЛ сезона-2020/2021 Мбайе Дьян забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Вест Бромвич» спустя год вылетел из АПЛ
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021