Сразу три английских клуба проявляют интерес к нападающему «Галатасарая»

Нападающий «Вест Бромвич Альбион» Мбайе Дьян, находящийся на Туманном Альбионе на правах аренды из «Галатасарая», в следующем сезоне может продолжить выступление в английской Премьер-лиге.



По сведениям Sky Sports, «Уотфорд», «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Кристал Пэлас» включили Дьяна в список потенциальных целей на летнее трансферное окно. Руководители вышеназванных трёх клубов считают, что после вылета «Вест Бромвича» из АПЛ им будет легче договариваться как с самим нападающим, так и с «Галатасараем», которому принадлежат права на 29-летнего сенегальца.



В конце января Мбайе Дьян присоединился к «Вест Брому» на правах аренды из турецкого суперклуба. «Дрозды» прописали в арендном соглашении право первоочередного выкупа, однако после вылета из АПЛ вряд ли будут пользоваться им. Его контракт с «Галатасараем» действует до 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 3 млн.



В 15 матчах АПЛ сезона-2020/2021 Мбайе Дьян забил три гола и отдал две результативные передачи.

«Вест Бромвич» спустя год вылетел из АПЛ