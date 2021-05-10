Салихова эмоционально обсуждает с Федуном матч «Спартак» — «Химки». Видео

В кадр телетрансляции матча «Спартак» — «Химки» попал эпизод, в котором Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, эмоционально обсуждает с супругом один из моментов встречи.

Видео можно посмотреть в «Твиттере» «Матч ТВ».

В начале мая московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об изменениях в составе руководства клуба. Решением общего собрания акционеров в совет директоров красно-белых были включены Зарема Салихова и Юсуф Алекперов, а Сергей Михайлов покинул орган управления клубом. Кроме того, Салихова возглавила комитет по аудиту и вознаграждениям.



Напомним, Салихова ранее не имела официального статуса в клубе. Однако, согласно попавшим в сеть документам и электронным письмам, она принимала активное участие в делах клуба.