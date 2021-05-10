Рой Ходжсон отказался отвечать на вопрос о своём будущем

Главный тренер «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон до конца нынешнего сезона отказался отвечать на вопрос о своём будущем.



«Я не думаю, что любая информация, которую я сейчас скажу, будет сенсационной. Я уже говорил, что хочу хорошо закончить этот сезон, а уже потом думать о будущем. Мы ни в коем случае не хотим делать что-либо, что может отвлечь нас и тем самым повлиять на наше выступление в последних матчах сезона.



Давайте сыграем четыре матча, и тогда у всех нас будет достаточно времени, чтобы дать ответы на любые конкретные вопросы. Я не готов сделать это в данный момент времени, потому что есть более важные вещи на горизонте для меня, а именно матч с „Саутгемптоном“ во вторник, а затем встреча с „Астон Виллой“ в ближайшие выходные», — цитирует Ходжсона Sky Sports.



Рою Ходжсону 9 августа исполнится 74 года, и наставник сам уже не раз говорил о том, что подумывает о завершении тренерской карьеры. Его контракт с «Пэлас» заканчивается в конце нынешнего сезона. Ходжсон руководит «орлами» с 12 сентября 2017 года.



«Кристал Пэлас» в 34 матчах набрал 41 очко и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В оставшихся матчах сезона-2020/2021 «стекольщики» сыграют с «Саутгемптоном» (11 мая), «Астон Виллой» (16 мая), «Арсеналом» (19 мая) и «Ливерпулем» (23 мая).

Лэмпард и Виейра — главные кандиданты на замену Ходжсону в «Кристал Пэлас»