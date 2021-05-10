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«Спартак» — «Химки». Платная прямая трансляция
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И. Федотов объяснил, почему игроку «Химок» не дали жёлтую карточку в эпизоде с пенальти

И. Федотов объяснил, почему игроку «Химок» не дали жёлтую карточку в эпизоде с пенальти
Футбол / РПЛ 0
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Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в матче «Спартак» — «Химки».

«Безбородов не показал жёлтую игроку «Химок» Данилкину, потому что у Джордана не было акцентированного удара по воротам, эта был прострел. Если бы это был акцентированный удар по воротам, то была бы жёлтая. А 11-метровый назначен по делу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

На 53-й минуте матча «Спартак» сравнял счёт. Автором гола стал Александр Соболев, который реализовал пенальти, назначенный за попадание мяча в руку защитника «Химок» Егора Данилкина.

Обслуживает матч бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Помогают ему ассистенты Егор Болховитин и Адлан Хатуев. Резервный рефери — Игорь Низовцев. За VAR отвечает Николай Волошин, которому помогает Николай Ерёмин.

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