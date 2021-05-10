«Фулхэм» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на заключительный матч 35-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Бёрнли» на заключительный матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.



«Фулхэм»: Ареола, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Робинсон, Лемина, Замбо Ангисса, Кавалейру, Лукман, Рид, Митрович.



Запасные: Родак, Джо Брайан, Эйна, Гектор, Рим, Карвалью, Лофтус-Чик, Онома, Майа.



«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Выдра, Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд.



Запасные: Пикок-Фаррел, Норрис, Бардсли, Данн, Питерс, Гудмундссон, Барнс, Стивенс, Родригес.



«Бёрнли» в 34 матчах набрал 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачникам» необходимо побеждать сегодня, чтобы сохранить шансы на борьбу за выживание в АПЛ.



Матч первого круга, состоявшийся 17 февраля, завершился вничью — 1:1.

Паркер: верю, что у «Фулхэма» есть шанс остаться в АПЛ. Я не сошёл с ума