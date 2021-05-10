Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Фулхэм» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на заключительный матч 35-го тура АПЛ

«Фулхэм» — «Бёрнли»: стартовые составы команд на заключительный матч 35-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Стали известны стартовые составы «Фулхэма» и «Бёрнли» на заключительный матч 35-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Фулхэм»: Ареола, Адарабиойо, Андерсен, Тете, Робинсон, Лемина, Замбо Ангисса, Кавалейру, Лукман, Рид, Митрович.

Запасные: Родак, Джо Брайан, Эйна, Гектор, Рим, Карвалью, Лофтус-Чик, Онома, Майа.

«Бёрнли»: Поуп, Лоутон, Тарковски, Ми, Тейлор, Выдра, Браунхилл, Вествуд, Корк, Макнил, Вуд.

Запасные: Пикок-Фаррел, Норрис, Бардсли, Данн, Питерс, Гудмундссон, Барнс, Стивенс, Родригес.

«Бёрнли» в 34 матчах набрал 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачникам» необходимо побеждать сегодня, чтобы сохранить шансы на борьбу за выживание в АПЛ.

Матч первого круга, состоявшийся 17 февраля, завершился вничью — 1:1.

Паркер: верю, что у «Фулхэма» есть шанс остаться в АПЛ. Я не сошёл с ума
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021