«Спартак» впервые с сезона-2017/2018 завоевал медали РПЛ

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Эта победа гарантировала красно-белым медали РПЛ вне зависимости от результата команды в последнем туре чемпионата.

«Спартак» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ближайший преследователь красно-белых, «Локомотив», имеет в своём активе 53 очка. «Рубин» (52), занимающий четвёртое место, потерял математические шансы на то, чтобы догнать «Спартак».

В последнем, 30-м, туре Российской Премьер Лиги «Спартаку» предстоит сыграть выездной матч с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая.