«Спартак» добыл шесть волевых побед в сезоне-2020/2021

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
По ходу матча «Спартак» проигрывал со счётом 0:1, но сумел довести дело до победы. Решающий гол был забит на 89-й минуте, его автором стал шведский нападающий Джордан Ларссон.
Таким образом, эта волевая победа стала для «Спартака» шестой в сезоне-2020/2021. Ранее красно-белые побеждали, проигрывая по ходу игры, в матчах с «Локомотивом» (2:1), «Арсеналом» (2:1), «Химками» (3:2), «Динамо» (2:1) и «Ростовом» (3:2).
В последнем, 30-м, туре Российской Премьер-Лиги «Спартаку» предстоит сыграть выездной матч с грозненским «Ахматом». Встреча состоится 16 мая на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном.
- 10 мая 2021
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