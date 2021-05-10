Симонян — о чемпионстве «Зенита»: ну не пора ли уже «Спартаку» быть первым?

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Никита Симонян поделился мнением о положении дел в чемпионате России.

«Чемпионство „Зенита“? В своё время в Болгарии была популярная команда, любимица. И была команда центрального дома народной армии, там были собраны лучшие игроки – они подряд выигрывали чемпионат. Болгары свой чемпионат называли не первенство, а вторинство. Так и здесь. Ну не пора ли уже «Спартаку» быть первым?» — передаёт слова Симоняна корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Спартак» набрал 56 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ближайший преследователь красно-белых, «Локомотив», имеет в своём активе 53 очка. «Рубин» (52), занимающий четвёртое место, потерял математические шансы на то, чтобы догнать «Спартак». «Зенит» (62) за два тура до конца оформил чемпионство.