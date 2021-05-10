«Если бы не удаление, то «Химки» бы победили». Терюшков — о матче со «Спартаком»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков высказался по поводу результата матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Химки» (2:1).
«Если бы удаления не было, «Химки» выиграли бы. Эпизод с удалением? Молодость. Наверное, удаление было, Глушенков не справился с эмоциями. Если бы составы были равные, «Спартак» точно не выиграл бы. Удаление было по делу, но игру сломало. Если бы Конате забил, то счёт 2:1 мы бы удержали», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
На 37-й минуте «Химки» остались в меньшинстве из-за удаления Максима Глушенкова. Как следствие, подмосковная команда потерпела поражение, выигрывая по ходу матча со счётом 1:0.
- 10 мая 2021
-
22:19
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:18
-
21:17
-
21:14
-
21:06
-
21:02
-
20:59
-
20:55
-
20:50
-
20:31
-
20:28
-
20:22
-
20:21
-
20:19
-
20:00
-
20:00
-
19:59
-
19:51
-
19:50