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Черевченко: с тренерами «Спартака» не было никакой перепалки. Были эмоции

Черевченко: с тренерами «Спартака» не было никакой перепалки. Были эмоции
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Химок» Игорь Черевченко прокомментировал результат матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Перепалки никакой не было с тренерами „Спартака“. Были эмоции. Проиграли не по делу. У нас были моменты опаснее. Не забили. Глушенков? Если была отмашка, значит была отмашка. Пенальти, видимо, был. У нас были опасные моменты, мы ни в чём не уступали.

Глушаков после травмы, ещё матч впереди. Решили не выпускать», — передаёт слова Черевченко корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

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