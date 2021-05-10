Терюшков: Лантратов достоин вызова в сборную. Надеемся, Черчесов оценит его игру

Министр спорта Московской области Роман Терюшков оценил игру голкипера «Химок» Ильи Лантратова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).
«Что касается Лантратова, думаю, это игрок сборной. Илья достоин вызова в сборную, молодец. Надеемся, что Станислав Саламович оценит игру Лантратова. Мы уже два матча подряд полтора тайма играем в меньшинстве: что с «Уралом», что сейчас. Конечно, это тяжело. Игра была на ничью, но в конце не повезло. У нас отличная команда, играющая на ходу. Никаких претензий нет, ребята бились, вопросов никаких», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
- 10 мая 2021
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