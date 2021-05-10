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Терюшков: Лантратов достоин вызова в сборную. Надеемся, Черчесов оценит его игру

Терюшков: Лантратов достоин вызова в сборную. Надеемся, Черчесов оценит его игру
Футбол / РПЛ 0
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Министр спорта Московской области Роман Терюшков оценил игру голкипера «Химок» Ильи Лантратова в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:2).

«Что касается Лантратова, думаю, это игрок сборной. Илья достоин вызова в сборную, молодец. Надеемся, что Станислав Саламович оценит игру Лантратова. Мы уже два матча подряд полтора тайма играем в меньшинстве: что с «Уралом», что сейчас. Конечно, это тяжело. Игра была на ничью, но в конце не повезло. У нас отличная команда, играющая на ходу. Никаких претензий нет, ребята бились, вопросов никаких», — передаёт слова Терюшкова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.

«Если бы не удаление, то «Химки» бы победили». Терюшков — о матче со «Спартаком»
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