Тедеско прокомментировал победу «Спартака» в матче с «Химками»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал результат матча с «Химками» (2:1).

«Рады сегодняшнему результату. Я думаю, что команда перед игрой была немного заблокирована и зажата. Когда мы достигаем определённой точки в чемпионате, когда наступает пора важных игр — некоторые игроки немного боятся чего-то, боятся проиграть. Поэтому на этой неделе мы хотели поддерживать в команде хорошее настроение. Старались не говорить о важности этой игры.

Сегодня был очень большой момент для нас. Мы можем играть лучше, можем играть менее закрепощённо. Мы можем держать мяч, лучше играть в атаке, лучше атаковать за спину. Некоторых моментов сегодня не хватило. Спасибо Максименко за то, что несколько раз спасал команду», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.