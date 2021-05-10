«Они не могут, судья поможет!» Идову — о «Спартаке»

Защитник «Химок» Брайн Идову прокомментировал поражение подмосковной команды в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги со столичным «Спартаком» (1:2).

«Они не могут, судья поможет!» — написал Идову под фото в своём «инстаграме» после матча со «Спартаком».

Напомним, сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

Выигрывая со счётом 1:0, «Химки» остались в меньшинстве на 37-й минуте матча, красную карточку получил полузащитник Максим Глушенков за грубую игру против Айртона. Во втором тайме «Спартак» сравнял счёт с пенальти, одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев. А на 89-й минуте другой нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил победный мяч.

«Спартак», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.