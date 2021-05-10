«Всё было трогательно». Федун — о церемонии прощания с Тедеско

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от церемонии прощания с главным тренером красно-белых Доменико Тедеско после матча 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

«Всех с победой! Сезон ещё не закончился. Тренера проводили, это была последняя игра на домашнем стадионе. Сказали ему спасибо, так как у нас и зрителей больше не будет такой возможности. Всё было трогательно. Слава богу, что победили», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.

Директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов ранее заявил, что по окончании нынешнего сезона московский клуб покинет не только главный тренер Доменико Тедеско, а весь тренерский штаб. Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом.