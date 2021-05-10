Тедеско: травма Маслова — моя ответственность. Выпустил его, зная о воспалении сухожилия

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско признался, что попросил защитника Павла Маслова сыграть, зная о его повреждении. Немецкий специалист выпустил футболиста на поле во втором тайме, но Маслов не сумел доиграть встречу до конца из-за травмы.

«У Маслова было воспаление сухожилия. Врачи сказали, что ничего опасного в том, что он сыграет, не будет. Я попросил его сыграть, это моя тренерская ответственность. Я с ним поговорил и сказал, что если ты не будешь успевать, то всё будет лежать на мне. Последнее слово всегда за игроком. Если бы он сказал, что не сможет, никто бы насильно его на поле не вытолкнул. Мы стараемся не рисковать, но если не рисковать сейчас – в последние 180 минут сезона, то когда? Несмотря на проблемы, он прекрасно провёл второй тайм. Это касается и владения мячом, и структуры. Не знаю, насколько серьёзна травма, ещё поговорю с врачами. Узнаем, что с ним случилось.

У Кутепова была карточка, которую он получил в единоборстве с Мирзовым. Все знают, какой опасный игрок Резиуан, поэтому решили не рисковать», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.