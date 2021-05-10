Тедеско: не согласен, что Промес не тот. Другие игроки должны брать с него пример

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил игру Квинси Промеса в матче 29-го тура РПЛ с «Химками» (2:1).

«Не согласен, что Квинси не тот. Я благодарен ему за характер. Нормально, что есть игровой спад, что есть проблемы. Второй тайм он хорошо играл с мячом, открывался, играл низом. Первое касание очень хорошее. Другие игроки должны брать пример с Квинси: как нужно открываться, как нужно двигаться в атаке. Посмотрим, сможет ли он сыграть с «Ахматом», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.