Уткин — об избиении Фетисова: отзывался о работе Антона критически, но это просто скотство

Блогер Василий Уткин прокомментировал избиение директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

«Это возмутительная история. Я отзывался о работе Антона критически, и не отказываюсь от сказанного, но это просто скотство. Сил Антону Фетисову и его родным. Судя по всему, где-то в „випах“ произошло. Как это ещё может произойти непосредственно на стадионе сразу после (или во время) игры, я себе просто не представляю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

42-летний Фетисов находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.