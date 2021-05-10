Уткин — об избиении Фетисова: отзывался о работе Антона критически, но это просто скотство

Блогер Василий Уткин прокомментировал избиение директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.
«Это возмутительная история. Я отзывался о работе Антона критически, и не отказываюсь от сказанного, но это просто скотство. Сил Антону Фетисову и его родным. Судя по всему, где-то в „випах“ произошло. Как это ещё может произойти непосредственно на стадионе сразу после (или во время) игры, я себе просто не представляю», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
42-летний Фетисов находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
- 10 мая 2021
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:10
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:57
-
22:56
-
22:54
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:22
-
21:21
-
21:18
-
21:17