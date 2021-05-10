После избиения директора по связям с общественностью «Спартака» открыто уголовное дело

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал информацию об избиении директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.
«Открыто уголовное дело. Связано ли это с его профессиональной деятельностью, пока сказать не можем. Детали выясняются. Насколько известно, это произошло на улице вчера вечером, сегодня я даже ему позвонил. Надеемся, что здоровью ничего не угрожает. Подробности нападения выясняются», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Антон Фетисов был доставлен в больницу после избиения и находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.
Антон Фетисов родился 12 марта 1979 года. До «Спартака» работал директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х Фетисов работал в московском «Динамо».
Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.
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