После избиения директора по связям с общественностью «Спартака» открыто уголовное дело

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин прокомментировал информацию об избиении директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.



«Открыто уголовное дело. Связано ли это с его профессиональной деятельностью, пока сказать не можем. Детали выясняются. Насколько известно, это произошло на улице вчера вечером, сегодня я даже ему позвонил. Надеемся, что здоровью ничего не угрожает. Подробности нападения выясняются», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Антон Фетисов был доставлен в больницу после избиения и находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.



Антон Фетисов родился 12 марта 1979 года. До «Спартака» работал директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х Фетисов работал в московском «Динамо».



Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.