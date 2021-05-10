В «Спартаке» рассказали о состоянии здоровья директора Фетисова после избиения

Пресс-атташе «Спартака» Ярослав Кулёмин рассказал о состоянии здоровья директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова, находящегося в больнице.

«Антон чувствует себя стабильно, мы на связи, много разговаривать ему нельзя. Желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения к работе», — передаёт слова Кулёмина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Антон Фетисов был доставлен в больницу после избиения и находится в реанимации. У него диагностирована открытая черепно-мозговая травма.



Антон Фетисов родился 12 марта 1979 года. До «Спартака» работал директором по связям с общественностью «БКС Банка». В начале 2000-х Фетисов работал в московском «Динамо».



Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.