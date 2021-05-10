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Жиго: надо выходить и биться с «Ахматом». «Спартак» не должен думать о какой-то ничьей

Жиго: надо выходить и биться с «Ахматом». «Спартак» не должен думать о какой-то ничьей
Футбол / РПЛ 0
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Защитник «Спартака» Самуэль Жиго прокомментировал результат матча с «Химками» (2:1).

«Такая тяжёлая игра против таких команд, как „Арсенал“ и „Химки“ — характерная черта. Они глубоко обороняются, бегут в контратаки. С ними всегда непросто, и они создают проблемы для нашей обороны. Но самое главное, что мы выиграли, и была хорошая игра.

Глушенкову я ничего не сказал. Да, он сегодня забил, а потом получил красную карточку. Это безусловно сыграло нам на руку.

У „Химок“ сегодня был один очень хороший момент, когда мы потеряли мяч в центре поля, и у них пошла атака. Я на секунду потерял нападающего из вида. Безусловно, Конате хороший игрок, но говоря о нашей игре хочу сказать, что когда мы всей командой не делаем контр-прессинг — это создаёт проблемы для нашей обороны.

У нас и выбора особо нет, только выходить и биться против „Ахмата“. Играть только на победу, мы не должны думать о какой-то ничьей. В Грозном всегда играть не просто, но нужно выходить и делать своё дело, если мы хотим попасть в отбор Лиги чемпионов.

Давайте посмотрим, что будет дальше. Нам ещё нужно получить этот билет в Лигу чемпионов: занять второе место и пройти отбор. Всё шаг за шагом.

Мы все знали, что сегодня последняя домашняя игра для Доменико. Но мы ещё поедем с ним в Грозный и поблагодарим его, скажем ему какие-то слова. Я помню, что когда он пришёл, у нас были тяжёлые времена. То, что он сделал для клуба, за это мы должны сказать ему спасибо.

Мой контракт? Хороший вопрос. Я рад быть в „Спартаке“, получаю удовольствие от каждой игры. Давайте закончим этот сезон и посмотрим, что будет с отбором в Лигу чемпионов. У меня ещё год контракта, а дальше посмотрим», — передаёт слова Жиго корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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