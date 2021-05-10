Пушечный удар Криса Вуда в девятку ворот «Фулхэма». Видео

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» проходит заключительный матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Бёрнли». После первого тайма счёт 2:0 в пользу гостей.
На 44-й минуте гости упрочили своё преимущество — нападающий бордовых Крис Вуд, находясь у линии штрафной, получил передачу от полузащитника Джоша Браунхилла и пробил под перекладину. Голкипер не дотянулся и выручить не смог свою команду.
Видео результативного удара Криса Вуда
Это 12-й гол 29-летнего новозеландца в нынешнем розыгрыше АПЛ.
«Бёрнли» в 34 матчах набрал 36 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачникам» необходимо побеждать сегодня, чтобы сохранить шансы на борьбу за выживание в АПЛ.
Матч первого круга, состоявшийся 17 февраля, завершился вничью — 1:1.
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