Мацуев: теперь смешно смотреть на слухи о том, что «Химки» — фарм-клуб «Спартака»

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался о победе красно-белых в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1).

«Сегодня была настоящая битва, когда выгрызают каждый участок поля, что и предполагалось. Никто и не ждал феерическую игру, она была на результат. Осенью были слухи, что якобы у «Спартака» кооперация с «Химками», чуть ли не фарм-клуб, сейчас смотреть на эти слухи смешно. Игра с «Химками» показала, что они самостоятельный клуб, который дал серьёзный бой, был валидольный матч. «Химкам» браво за самоотверженность. Нельзя сказать, что такая игра радует глаз, но нам нужна была победа.

Достоин ли «Спартак» Лиги чемпионов с такой игрой? Нужно сначала набрать очки в Грозном, а потом уже рассуждать о перспективах. Ещё ничего не понятно с новым тренером. Насколько мы сойдёмся с ним, насколько он проникнется духом «Спартака», какой будет футбол, покупки ещё нужны. У нас есть костяк, боевая команда, но некоторые позиции нужно усиливать. Я понимаю тех людей, которые говорят, что с такой игрой нечего ловить. А кто из наших команд что-то словил в Лиге чемпионов в последнее время?» — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.