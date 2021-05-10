Арбитр Федотов: пусть Идову объяснит, что было, когда гол «Спартаку» забивали «Химки»

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал слова защитника «Химок» Брайна Идову, который высказался по поводу судейства в матче 29-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:2).

«Идову просто не понимает правила игры. Вопрос в том, что момент для VAR очевидный. Какие у него претензии, я не понимаю. Надо изучать правила игры – по ним это чистая игра рукой. Если ему тут что-то не нравится, то пусть объяснит, что было, когда гол забивали «Химки». Это он играл рукой или нет? Прежде чем говорить – надо подумать, а он просто обиделся на судей», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Брайн Идову после матча со «Спартаком» написал: «Они не могут, судья поможет!», имея в виду эпизод с назначением пенальти в ворота «Химок».