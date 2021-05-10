Ларссон отреагировал на слухи об интересе со стороны «Боруссии» Д

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на информацию СМИ об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии».
«Что касается информации об интересе «Боруссии», то никакого контакта с «Боруссией» не было. Я игрок «Спартака», и до тех пор, пока я здесь, буду выполнять свою работу на 100 процентов», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 15 голов (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Джордана в € 11 млн.
Напомним, ранее СМИ также писали об интересе к Ларссону со стороны лондонского «Вест Хэм Юнайтед».
- 10 мая 2021
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:10
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:57
-
22:56
-
22:54
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
22:08
-
22:00
-
21:57
-
21:55
-
21:53
-
21:48
-
21:45
-
21:43
-
21:41
-
21:40
-
21:36
-
21:36
-
21:31
-
21:22