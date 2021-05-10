Ларссон отреагировал на слухи об интересе со стороны «Боруссии» Д

Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон отреагировал на информацию СМИ об интересе к нему со стороны дортмундской «Боруссии».

«Что касается информации об интересе «Боруссии», то никакого контакта с «Боруссией» не было. Я игрок «Спартака», и до тех пор, пока я здесь, буду выполнять свою работу на 100 процентов», — передаёт слова Ларссона корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Ларссон перешёл в «Спартак» в 2019 году. В нынешнем сезоне 23-летний форвард принял участие в 28 матчах Российской Премьер-Лиги, забил 15 голов (один — с пенальти) и отдал пять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость Джордана в € 11 млн.

Напомним, ранее СМИ также писали об интересе к Ларссону со стороны лондонского «Вест Хэм Юнайтед».