Удивительный гол с острого угла — видеообзоре матча «Урал» — «Ростов»

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Екатеринбург Арена» в Екатеринбурге и завершилась со счётом 1:0. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым из Москвы.

На протяжении всей встречи «Урал» владел игровым и статистическим преимуществом. Счёт в матче на 37-й минуте открыл вингер хозяев Рамазан Гаджимурадов. В конце второго тайма «Урал» отправил в сетку ворот «Ростова» и второй мяч, но гол Павла Погребняка был отменён по причине офсайда. Несколькими минутами позже Погребняк своим ударом сотряс перекладину ворот соперника. «Ростов» также создал несколько голевых моментов за матч, но реализовать их не сумел. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Урала» с минимальным счётом.



«Урал», набрав 34 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (43) остаётся на девятой строчке.