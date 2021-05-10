«Он не сказал своего слова до конца». Мацуев — об уходе Тедеско из «Спартака»

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об уходе с тренерского мостика красно-белых Доменико Тедеско.

«Хотелось бы выразить благодарность «Спартаку» за церемонию прощания с Тедеско. Это было цивилизованное, трогательное, европейское расставание. С речью Леонида Федуна, с русской речью Тедеско. Доменико никого не оставил равнодушным, не смотря на то, что не было титулов. Его энергетика и страсть не может оставить равнодушным. Он оставил приятную и светлую память. Желаю ему хорошей тренерской карьеры. Жду матч в Грозном. «Спартак» никогда не играл на ничью, несмотря на то, что этого будет достаточно для попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

Ещё раз хочу выразить благодарность Доменико Тедеско, который оставил приятный след в истории «Спартака». Этот тренер симпатичен своей душой, хоть и говорят, что у немцев душа отличается от русской. Он не сказал своего слова до конца. Возможно, он поступил опрометчиво, но это его дело. Я думаю, если бы он остался, то принёс бы пользу клубу», — сказал Мацуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.