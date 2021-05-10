«Фулхэм» второй раз подряд вылетел из АПЛ

«Фулхэм» в матче 35-го тура английской Премьер-лиги проиграл «Бёрнли» со счётом 0:2 и вылетел из АПЛ.



Подопечные Скотта Паркера, после 35 матчей нынешнего розыгрыша английской Премьер-лиги, имеют в своём активе 27 очков. За три тура до конца сезона «дачники» отстают от 17-й строчки (на ней располагается «Саутгемптон»), позволяющей остаться в АПЛ, на 10 очков. Теперь даже три победы в последних турах сезона не помогут «Фулхэму» сохранить прописку в английской Премьер-лиге. Лондонцы вылетели в первом же сезоне после возвращения в элиту английского футбола. Интересно, что это второй подряд неудачный заход «дачников» в АПЛ — в сезоне-2018/2019 они также вылетели из английской Премьер-лиги в первый же сезон после возвращения.



«Фулхэм» стал третьей и последней командой, официально вылетевшей из АПЛ. Ещё 18 апреля, после матча 32-го тура, все шансы на участие в АПЛ в следующем сезоне потерял «Шеффилд Юнайтед», а вчера, 9 мая, прописки в английской Премьер-лиге лишился «Вест Бромвич Альбион».



Из Чемпионшипа напрямую в высший дивизион английского футбола вышли «Норвич Сити» и «Уотфорд». Третья команда определится по результатам плей-офф.

«Бёрнли» одержал победу над «Фулхэмом» в заключительном матче 35-го тура АПЛ