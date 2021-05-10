«Бетис» в концовке вырвал победу у «Гранады», прервав серию из шести ничьих подряд

В матче 35-го тура испанской Примеры «Бетис» переиграл «Гранаду». Встреча проходила на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье и завершилась со счётом 2:1.

На 39-й минуте встречи счёт открыл нападающий «Бетиса» Борха Иглесиас, ему ассистировал Айтор Руибаль. На 66-й минуте матча нападающий «Гранады» Дарвин Мачис забил ответный мяч. В концовке встречи Иглесиас оформил дубль.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Ассистенты — Карлос Альварес Фернандес и Рубен Поррас Рико. Резервный арбитр — Мануэль Перес Эрнандес.

«Бетис» в 25 матчах набрал 54 очка и поднялся на шестое место в турнирной таблице Примеры, обогнав «Вильярреал». «Бетис» прервал серию из шести ничьих подряд. «Гранада» (45) находится на 10-м месте.