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«Это футбол, эмоции, не хотел грубости». Глушенков — об удалении в матче со «Спартаком»

Сегодня, 10 мая, в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги столичный «Спартак» принимал подмосковные «Химки». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1. На 37-й минуте полузащитник «Химок» Максим Глушенков, который ранее открыл счёт в матче, получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона.

Позже Глушенков разместил в «сториз» своего «инстаграма» фото эпизода с удалением, подписав его: «Это футбол, это эмоции, не хотел грубости».

Примечательно, что Глушенков является игроком «Спартака», а за «Химки» выступает на правах аренды. Во втором тайме «Спартак» сравнял счёт с пенальти, одиннадцатиметровый реализовал Александр Соболев. А на 89-й минуте другой нападающий красно-белых Джордан Ларссон забил победный мяч.

«Спартак», набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Химки» (44) — на восьмой строчке.