Вратарь «Фулхэма» безнаказанно сыграл руками за пределами штрафной. Видео

В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» состоялся заключительный матч 35-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Бёрнли». Гости одержали победу со счётом 2:0.
На 66-й минуте матча вратарь «дачников» Альфонс Ареола за пределами собственной штрафной сыграл рукой, пытаясь прервать контратаку гостей, однако ни судейская бригада, ни VAR этого почему-то не углядели.
Видео спорного момента с участием Альфонса Ареола в матче «Фулхэм» — «Бёрнли»
28-летний французский голкипер выступает в «Фулхэме» на правах аренды из «ПСЖ». У лондонцев есть право первоочередного выкупа Ареола. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2023 года.
«Бёрнли» в 34 матчах набрал 39 очков и поднялся на 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Фулхэм» (27) — на 18-м месте. «Дачники» официально вылетели из АПЛ в первый же сезон после возвращения в элиту английского футбола.
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