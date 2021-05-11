Директора по связям с общественностью «Спартака» Фетисова избили на выходе из ресторана

Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с избиением директора по связям с общественностью «Спартака» Антона Фетисова.

«Состояние Антона стабильно, но говорить что-либо в данном случае рано. В первые 48 часов состояние может качнуться в ту или иную сторону. Пока он позитивно настроен, поздравил с победой, поблагодарил за помощь. Пишет сообщения, я написал, что отберу телефон, ложись спать. Надеюсь, что всё будет хорошо.



Антон оказался в ненужное время в ненужном месте. Это произошло на улице на выходе из одного ресторана, где Антон отдыхал с женой и сестрой. Человек он добрый, попытался урегулировать чей-то конфликт, но участники конфликта, насколько я понимаю, не поняли его добродушного пожелания. Один из зачинщиков конфликта сорвался на Антоне. Дальше будет выяснять следствие. Пока всё в общих чертах.



Прогнозы на выздоровление Антона исключительно положительные. Негатива и пессимизма быть не должно. Мы надеемся, что всё будет хорошо. Мы должны быть в этом уверены — и тогда всё будет хорошо», — цитирует Мележикова «РБ-Спорт».