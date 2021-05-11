«Как же мы будем скучать по этим эмоциям». «Спартак» разместил видео яркой реакции Тедеско

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Пресс-служба красно-белых в «Твиттере» опубликовала небольшой видеоролик с яркой реакцией немецкого специалиста на гол «Спартака», подписав его: «Как же мы будем скучать по этим эмоциям Доменико Тедеско!»

10 мая главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (2:1), который проходил на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве.

Это был последний домашний матч немецкого специалиста во главе красно-белых. Примечательно, что Тедеско говорил на русском языке, без переводчика. Доменико сказал, что любит «Спартак» и будет по нему скучать.