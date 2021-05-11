Роналду пропустил тренировку «Ювентуса», чтобы съездить на завод «Феррари»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды после поражения в матче с «Миланом» (0:3) из-за посещения завода «Феррари», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



Утром 10 мая португальский футболист должен был участвовать в тренировке «Ювентуса» и делать восстановительные процедуры, однако Криштиану вместе с президентом клуба Андреа Аньелли уехал на завод, где делают «Феррари».

На трассе во Фьорано пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер встретились с Криштиану Роналду. Португалец подписал футболки со своей фамилией для обоих гонщиков.

В матче 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 0:3.