Роналду пропустил тренировку «Ювентуса», чтобы съездить на завод «Феррари»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пропустил тренировку команды после поражения в матче с «Миланом» (0:3) из-за посещения завода «Феррари», сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Утром 10 мая португальский футболист должен был участвовать в тренировке «Ювентуса» и делать восстановительные процедуры, однако Криштиану вместе с президентом клуба Андреа Аньелли уехал на завод, где делают «Феррари».
На трассе во Фьорано пилоты «Феррари» Карлос Сайнс и Шарль Леклер встретились с Криштиану Роналду. Португалец подписал футболки со своей фамилией для обоих гонщиков.
В матче 35-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Милан». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 0:3.
Роналду получил худшую оценку среди игроков «Ювентуса» за матч с «Миланом»
Рекомендуем вам
- 11 мая 2021
-
01:21
-
00:59
-
00:57
-
00:50
-
00:48
-
00:38
-
00:25
-
00:17
-
00:16
-
00:06
- 10 мая 2021
-
23:59
-
23:57
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:24
-
23:21
-
23:19
-
23:10
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:57
-
22:56
-
22:54
-
22:44
-
22:43
-
22:43
-
22:36
-
22:33
-
22:28
-
22:19
-
22:15
-
22:08
-
22:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам