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Йоахим Лёв лично позвонил Томасу Мюллеру с предложением вернуться в сборную Германии

Йоахим Лёв лично позвонил Томасу Мюллеру с предложением вернуться в сборную Германии
Футбол / Германия 0
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Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер может вернуться в сборную Германии и сыграть в её составе на чемпионате Европы — 2020. Главный тренер немецкой национальной команды Йоахим Лёв лично позвонил Мюллеру с предложением вернуться в сборную, информирует Bild.

Напомним, в 2019 году, через год после провала сборной Германии на чемпионате мира в России, главный тренер немецкой команды Йоахим Лёв заявил, что решил больше не вызывать Матса Хуммельса, Жерома Боатенга и Томаса Мюллера в национальную команду. Такой шаг был связан с желанием освежить сборную, пригласив туда молодых футболистов.

Позже специалист сообщил, что готов рассмотреть вариант возвращения опытных игроков в сборную Германии. 19 мая Йоахим Лёв должен объявить заявку на Евро-2020, в неё войдут 26 футболистов.

Лёв заявил, что готов рассмотреть возвращение в сборную Хуммельса, Мюллера и Боатенга
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