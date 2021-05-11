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УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Стамбула в Лондон или Лиссабон

УЕФА решил перенести финал ЛЧ из Стамбула в Лондон или Лиссабон
Футбол / Лига чемпионов 0
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УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула в Лондон или Лиссабон, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своём «твиттере».

Об окончательном решении объявят в течение нескольких часов.

Сообщалось, что УЕФА рассматривает варианты переноса финального матча Лиги чемпионов, в котором сыграют «Манчестер Сити» и «Челси», из Турции в другую страну. Одним из приоритетных вариантов является перенос матча на лондонский стадион «Уэмбли».

В футбольной ассоциации Англии ранее начали переговоры с УЕФА о переносе финала ЛЧ. УЕФА в качестве компенсации готов предложить турецким властям проведение финального матча Лиги чемпионов сезона-2022/2023, который должен пройти в Мюнхене.

Финал Лиги чемпионов должен пройти 29 мая. В решающем матче турнира сыграют «Манчестер Сити» и «Челси». Изначально матч должен был пройти на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле, но на данный момент место проведения встречи под вопросом, поскольку британское правительство включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом.

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