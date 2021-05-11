Украинский наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров признан лучшим тренером сезона-2020/2021 в чемпионате Венгрии, информирует официальный сайт клуба.

Напомним, в матче 30-го тура чемпионата Венгрии «Ференцварош» переиграл «Уйпешт» и обеспечил себе чемпионство за четыре тура до завершения сезона. Это чемпионство стало для «Ференцвароша» третьим подряд. Всего же клуб из Будапешта становился чемпионом страны 32 раза за историю своего существования.

До «Ференцвароша» Сергей Ребров работал главным тренером киевского «Динамо» и саудовского футбольного клуба «Аль-Ахли».

Ранее Ребров признался, что хотел бы вернуться к работе на Украине. При этом специалист заявил, что пока не готов тренировать в России.