Футболистов «Интера» попросили отказаться от зарплаты на два месяца, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, президент миланского клуба Стивен Чжан встретился с игроками и попросил их отказаться от зарплаты на два месяца из-за финансового кризиса в клубе на фоне пандемии коронавируса. Сообщается, каждый игрок будет решать индивидуально и может встретиться с директорами клубов в ближайшие дни.
Напомним, «Интер» стал чемпионом сезона-2020/2021, завоевав 19-е скудетто в истории. «Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона.
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