Футболистов «Интера» попросили отказаться от зарплаты на два месяца

Футболистов «Интера» попросили отказаться от зарплаты на два месяца, сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

По данным источника, президент миланского клуба Стивен Чжан встретился с игроками и попросил их отказаться от зарплаты на два месяца из-за финансового кризиса в клубе на фоне пандемии коронавируса. Сообщается, каждый игрок будет решать индивидуально и может встретиться с директорами клубов в ближайшие дни.

Напомним, «Интер» стал чемпионом сезона-2020/2021, завоевав 19-е скудетто в истории. «Интер» прервал гегемонию туринского «Ювентуса» на внутренней итальянской арене. «Старая синьора» завоёвывала золотые медали в девяти предыдущих сезонах. В 2011 году чемпионом Италии стал «Милан», с тех пор «Ювентус» захватил тотальное лидерство в Серии А и лишь в сезоне-2020/2021 был свергнут с трона.