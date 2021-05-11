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«Я не Санта-Клаус». Дешам о возможном составе сборной Франции на Евро-2020

«Я не Санта-Клаус». Дешам о возможном составе сборной Франции на Евро-2020
Футбол / Евро-2020 0
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Главный тренер национальной командой Франции Дидье Дешам высказался о возможном составе сборной на матчи чемпионата Европы 2020 года.

«Я не Санта-Клаус, я здесь не для того, чтобы делать сюрпризы. Я объявлю свой состав 18 мая, но после этого будут матчи. У меня будут игроки, которые примут участие в двух финалах еврокубков. Надеюсь, всё будет хорошо, потому что, к сожалению, мы не можем избежать неожиданностей. Единственный список, который имеет значение, — это тот, который мы отправим в УЕФА 1 июня в полночь», — приводит слова Дешама Goal.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборная Франции в одной группе сыграет с командами Германии, Венгрии и Португалии.

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