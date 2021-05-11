«Динамо» Киев интересуется 18-летним бразильским защитником «Палмейраса»

Селекционная служба киевского «Динамо» проявляет интерес к кандидатуре 18-летнего защитника бразильского «Палмейраса» Ренана. Об этом информирует UOL.

Как отмечает источник, «Палмейрас» рассчитывает заполучить за игрока от € 8 млн до € 10 млн. «Динамо» же планирует приобрести игрока уже в ближайшее трансферное окно.

Ренан является воспитанником «Палмейраса» и дебютировал в основе в 2020 году. Он принял участие в 20 встречах за бразильский клуб во всех турнирах, в семи из которых его команда завершала матч без пропущенных мячей. Контракт футболиста с «Палмейрасом» рассчитан до 31 декабря 2025 года, портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 750 тыс.

Напомним, что киевское «Динамо» под руководством Мирчи Луческу стало чемпионом Украины сезона-2020/2021 и начнёт свой путь в следующем розыгрыше Лиги чемпионов с группового этапа.