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Избиение сотрудника «Спартака» и золото России на ЧЕ по прыжкам в воду. Главное к утру

Сотрудник «Спартака» в реанимации в результате избиения, золото россиян на командном ЧЕ по прыжкам в воду и возможное увольнение Пирло из «Ювентуса». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Директор по связям с общественностью «Спартака» попал в реанимацию после избиения.

2. Россияне завоевали золото ЧЕ в командном турнире по прыжкам в воду.

3. «Спартак» вырвал победу на последних минутах матча с «Химками», а Тедеско попрощался с болельщиками на русском языке.

4. «Ювентус» решил уволить Андреа Пирло. В клубе думают, дожидаться ли окончания сезона.

5. Шестёркин и Георгиев не помогут сборной России на ЧМ-2021.

6. Франсис Паре перешёл в «Авангард».

7. «Спартак» впервые с сезона-2017/2018 завоевал медали РПЛ.

8. «Урал» обыграл «Ростов» в матче 29-го тура РПЛ.

9. Гарри Кейн хочет перейти в «Барселону». В клубе сомневаются насчёт трансфера.

10. Путин забросил восемь шайб в гала-матче Ночной хоккейной лиги.