Полтора защитника «МЮ», хронический «Лестер» и лисий шарлатан. Безумие 35-го тура АПЛ

«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 35-й тур АПЛ. «Челси» в гостях обыграл «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» одержал рекордную волевую победу. «Ливерпуль» похож на себя, «Лестер», к сожалению, тоже. Разбор тура.
Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.
Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3 устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.
Кирилл разбирает ошибки Пирло на своём канале.
Гриша не только шутит, но и выкладывает серьёзные интервью у себя в телеграм-канале.
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• в плеере Podster
В этом выпуске:
0:00 – Привет, Саутгейт!
4:34 – «Сити»: Гвардиола спрятал футбол от своих игроков
9:12 – «Челси»: важны не футболисты, а модель
19:21 – «Тоттенхэм»: говорим обо всем, кроме «Тоттенхэма»
42:44 – «Ливерпуль»: новый фундамент
50:00 – «МЮ»: в поисках доминантной черты
1:02:07 – «Арсенал»: ура! Виллиан впервые забил
1:14:44 – «Лестер»: команда вот-вот выпадет из топ-4?
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