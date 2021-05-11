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Полтора защитника «МЮ», хронический «Лестер» и лисий шарлатан. Безумие 35-го тура АПЛ

Полтора защитника «МЮ», хронический «Лестер» и лисий шарлатан. Безумие 35-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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«Чемпионат» и Okko Спорт публикуют новый выпуск подкаста Кирилла Хаита и Гриши Телингатера. Обсуждаем 35-й тур АПЛ. «Челси» в гостях обыграл «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» одержал рекордную волевую победу. «Ливерпуль» похож на себя, «Лестер», к сожалению, тоже. Разбор тура.

Подкаст «Хаит и Телингатер. Обзор АПЛ» теперь доступен на мультиплатформенном стриминговом сервисе «СберЗвук». Скачивайте приложение, слушайте подкаст в фоновом режиме и добавляйте в любимые.

Доступ к АПЛ, MLS и другому футбольному контенту, онлайн и в записи, в отличном качестве, на 3 устройствах, с лучшими комментаторами или интершумом.

Кирилл разбирает ошибки Пирло на своём канале.

Гриша не только шутит, но и выкладывает серьёзные интервью у себя в телеграм-канале.

Слушайте там, где удобно:
в iTunes
• в Google Podcasts
• в «СберЗвук»
• в приложениях для мобильных Android-устройств
• в «Яндекс. Музыке»
• в плеере TuneIn
• в плеере Castboх
• в плеере Podster

В этом выпуске:
0:00 – Привет, Саутгейт!
4:34 – «Сити»: Гвардиола спрятал футбол от своих игроков
9:12 – «Челси»: важны не футболисты, а модель
19:21 – «Тоттенхэм»: говорим обо всем, кроме «Тоттенхэма»
42:44 – «Ливерпуль»: новый фундамент
50:00 – «МЮ»: в поисках доминантной черты
1:02:07 – «Арсенал»: ура! Виллиан впервые забил
1:14:44 – «Лестер»: команда вот-вот выпадет из топ-4?

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